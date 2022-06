Stiri pe aceeasi tema

- Liderii locali ai principalelor partide politice iși propun și accepta armistiții in timp ce iși arunca unii altora cuvinte grele. Astfel, dupa ce guvernul a schimbat destinația unei parți din finanțarea pentru proiectul Timișoara – Capitala Culturala Europeana, Alin Nica, Dominic Fritz și Alfred Simonis…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, acuza ca Guvernul Nicolae Ciuca saboteaza proiectul „Timișoara - Capitala Europeana a Culturii 2023” și taie jumatate din fondurile care trebuiau alocate primariei pentru a le da Consiliului Județean, condus de un liberal. Fritz acuza ca Guvernul taie jumatate…

- Primarul orașului este de parere ca știrea zilei de azi pentru Timișoara e ca Guvernul Romaniei a taiat la jumatate finanțarea promisa in 2019 municipiului Timișoara pentru infrastructura culturala a Capitalei Europene a Culturii.

- Primarul Timișoarei se plange astazi ca autoritațile centrale au redus la jumatate finanțarea promisa in 2019 pentru infrastructura culturala a Capitalei Europene a Culturii. „De la peste 100 de milioane de lei promiși in 2019, am ajuns azi, cu șase luni inainte de inceperea programului Capitalei Culturale,…

- Scandalul declansat in jurul proiectului "Timisoara, Capitala Europeana a Culturii" l-a determinat pe Alin Nica, presedintele Consiliului Judetean Timis, sa prezinte unele clarificari publice.

- Scandalul declansat in jurul proiectului "Timisoara, Capitala Europeana a Culturii" l-a determinat pe Alin Nica, presedintele Consiliului Judetean Timis, sa prezinte unele clarificari publice.

- Dupa ce primarul Timișoarei a aranjat cu șefa Casei de Cultura, pe care tot el a pus-o pe post, sa il lase sa cante pe scena Filarmonicii in fața unei sali pline, subprefectul județului Timiș, Sorin Ionescu, a reacționat prompt și ii cere primarului sa nu mai faca de ras Timișoara și sa se apuce de…

- Incidend incredibil, cu adevarat demn de piesele lui Caragiale, la Timișoara, oraș care se pregatește sa devina Capitala Europeana a Culturii. Dupa doi ani de pauza, din cauza pandemiei, Teatrul Auleu din Timișoara a reluat spectacolele cu public, anunand, incepand cu 1 aprilie, primele reprezentații…