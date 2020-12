Fiindcă tot se apropie sezonul sacrificării porcilor, atenţie la butelii, arzătoare şi afumători! F. T. Joi, 3 decembrie a.c., un incendiu la o afumatoare se putea transforma intr-o tragedie pentru o familie din Baicoi, daca nu interveneau de urgența doua echipaje de pompieri, care au reușit sa stinga flacarile, acesta neafectand, din fericire, și locuința. In contextul amintit mai sus, dar și al apropierii sezonului sacrificarii porcilor, ISU Prahova atenționeaza asupra faptului ca traditionala sacrificare nu trebuie sa puna in pericol gospodariile și, cu atat mai puțin, viețile oamenilor. In acest sens se recomanda respectarea urmatoarelor reguli: locul pentru parlirea porcilor sa fie ales… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ISU Prahova a anuntat, vineri seara, ca urmeaza ca IGSU sa trimita mesaje RO-ALERT in localitatile in care se inregistreaza peste 4 cazuri la mia de locuitori. Mesajul va contine indemnul respectarii masurilor de protectie impotriva COVID-19.

- In 25 de localitati din Prahova, printre care si Ploiesti, IGSU va transmite mesaje de tip RO-ALERT. In zonele vizate, rata de infectare cu virusul SARS COV2 a depasit 4 cazuri la mia de locuitori. Potrivit ISU Prahova, cele 25 de localitati ai caror locuitori vor primi mesajele de avertizare…

- O alerta de tipul ”RO Alert” a fost trimisa pe telefoanele mobile locuitorilor din județul Alba, in contrextul numarului mare de cazuri de coronavirus inregistrate in ultimele zile. ”Atenție! In municipiul Alba, nivelul de raspandire a noului coronavirus (SARS CoV-2) este unul ridicat, peste 1, 5 la…

- V. Stoica Cu doar cateva zile inainte de alegeri, un primar și noua consilieri locali din Prahova și-au pierdut mandatele. Potrivit unui comunicat de presa emis de Instituția Prefectului, Cristian Ionescu, prefectul de Prahova, a emis in aceasta saptamana ordinele de incetare a mandatelor inainte de…

- Se extinde infrastructura sanitara destinata pacientilor sau suspectilor de infectare cu COVID-19 din Prahova. Conducerea Directiei de Sanatate Publica a anuntat ca a primti acceptul autoritatilor cenrale pentru transformarea spitalului privat din Baicoi in spital suport. Aici vor ajunge atat…

- Presedintele CJ Prahova, Bogdan Toader, s-a intalnit, duminica, cu alegatorii din localitatea Baicoi, pentru a-si prezenta raportul de activitate. Alaturi de Toader s-a aflat si primarul Marius Constantin, despre care seful CJ Prahova a declarat ca il va sustine intotdeauna in proiectele importante…