Fiica soților decedați la Crevedia are dosar penal. A intrat în casă să hrănească animalele VIDEO Fiica soților care și-au pierdut viața la Crevedia s-a ales cu amenda și dosar penal. A intrat in curtea parinților sa ia actele acestora de identitate, necesare la INML și sa dea de mancare la animale. Noi nu avem voie sa venim la noi in curte sa dam de mancare la gaini? Uite, cainii mor de sete, de foame. Gainile au luat-o razna. Și stați sa va mai arat ceva, ca daca tot e așa și nu ne lasa in pace, sa va arat pe unde a zburat doamna cisterna. Uitați unde a ajuns, tocmai in curte la socru-meu cateva tone de tabla… unde au ajuns suntem noi de vina? Și acum ne mor pasarile, ne mor cainii de foame,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exploziile de la stația GPL din Crevedia au ucis doua persoane, și au ranit grav alte 58. Fiica celod doi soți care și-au pierdut viața in urma deflagrațiilor s-a ales cu amenda și dosar penal dupa ce a intrat in curtea casei parinților ei pentru a hrani animalele, dar și pentru a lua de acolo diverse…

- Asa cauta autoritatile vinovatii pentru tragedia de la Crevedia! Fiica soților care și-au pierdut viața s-a ales cu amenda și dosar penal. Iar motivul este unul halucinant. Iar fiul soților morți spune ca se incearca o mușamalizare și ca autoritațile ar fi știut ca sunt nereguli. De ce i-au facut dosar…

- Ginerele soților care au murit in exploziile de la Crevedia s-a ales cu dosar penal. Acesta a intrat in curtea socrilor pentru a hrani animalele. La trei zile de la exploziile devastatoare din Crevedia, fiica soților care și-au pierdut viața, a mers la casa parinților ei, impreuna cu soțul, pentru a…

- Și Sorin Barbu, fratele femeii a facut marturii sfașietoare, in direct la Realitatea PLUS. Barbatul spune ca toata lumea știa de ce se intampla cu stația GPL, inclusiv poliția și ca, dupa explozie, inclusiv fostul cumnat al primarului a fost ranit. Source link

- Și Sorin Barbu, fratele femeii a facut marturii sfașietoare, in direct la Realitatea PLUS. Barbatul spune ca toata lumea știa de ce se intampla cu stația GPL, inclusiv poliția și ca, dupa explozie, inclusiv fostul cumnat al primarului a fost ranit.

- In urma exploziei de la Crevedia, doi soți au pierit, intr-un interval de 13 ore. In aceasta tragica situație, barbatul a trecut primul in neființa. A suferit un infarct in momentul in care a constatat cat de serioase erau ranile soției sale.Barbatul a murit dupa ce a vazut ranile soției sale. Soția…

- Directia Nationala Anticoruptie a deschis un dosar penal privind posibile fapte de coruptie in randul unor functionari cu atributii de control in urma exploziilor de la Crevedia, judetul Dambovita. Directia Nationala Anticoruptie a deschis dosar penal in rem pentru abuz in serviciu, in care investigheaza…

- Fostul jucator de fotbal Adrian Ilie a fost oprit baut la volan, sambata noapte la ora 1.45, pe strada Daniel Danielopolu, spun surse G4Media. Agenți din cadrul Brigazii Rutiere l-au testat pe Adrian Ilie cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0.85 mg/l in aerul expirat. Șoferul a fost condus…