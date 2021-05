Stiri pe aceeasi tema

- Madalina Ghenea este nelipsita din topul celor mai frumoase femei din lume. Superba romanca se bucura de succes și la Hollywood, iar in cel mai recent proiect in care a fost cooptata, Madalina joaca alaturi de Lady Gaga și Al Pacino.

- Madonna a dat-o din nou in bara. Și de data aceasta, fanii au certat-o pe Instagram, nemulțumiți de atitudinea pe care artista o are in ultima vreme. Deși este o femeie extrem de frumoasa, comentariile rautacioase nu au intarziat sa apara. Recent, Madonna mai fusese implicata intr-un scandal, legat…

- Florin Salam și What’s Up au lansat piesa ”Primul sarut”, in 20 martie, care a ajuns astazi pe locul șapte in trenging pe Youtube. Solistul de muzica ușoara a inceput sa planga intr-un Story, pe Instagram, dupa ce manelistul i-a transmis un mesaj emoționant. What’s Up a plans pe internet dupa ce Florin…

- In ultimul timp, Loredana Groza este din ce in ce mai activa pe rețelele de socializare și ii ține la curent pe fani cu ce se intampla in viața ei cotidiana, cu noul ei stil vestimentar, dar și cu locurile minunate pe care le viziteaza, in intreaga lume. Iata care a fost ultima postare a vedetei pe…