Fiica lui Viorica și Ioniță de la Clejani a scăpat de închisoare! Ce amendă penală COLOSALĂ a achitat Margherita în contul condamnării Nabadaioasa Myriam Margherita, fiica lui Viorica și Ionița de la Clejani a scapat de inchisoare. Solista care fusese condamnata penal dupa ce a provocat o serie de accidente șofand sub influența drogurilor, a achitat 40.000 lei, amenda penala. Inițial a fost fixata o amenda in valoare de 16000 lei (ulterior judecatorii de la Curtea de Apel i-au marit pedeapsa) pentru a scapa de condamnarea care a fost echivalata la 200 de zile de inchisoare. Fiica lui Viorica și Ionița de la Clejani a scapat de inchisoare: „Desfiinteaza, in parte, sentinta penala apelata si rejudecand: In baza art.396 alin.1,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a decis anularea pedepsei de trei ani de inchisoare cu executare la care fusese condamnata pentru trafic de influența Vanessa Youness, iubita fostului șef DGIPI Gelu Oltean. Judecatoarele de la Curtea de Apel București Lia Savonea și Sabina Adomniței au anulat, marți, pedeapsa…

- Margherita a scapat de pușcarie! Pe data de 29 iunie 2022, fata Clejanilor a fost condamnata la inchisoare de Curtea de Apel din București, dupa ce Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 4 a cerut ca magistrații sa rejudece cauza in care artista a fost condamnata pentru ca a condus sub influența…

- Omul de afaceri Nelu Iordache a scapat de pedeapsa de 12 ani și 6 luni de inchisoare primita in prima instanța in dosarul delapidarii companiei Blue Air. Curtea de Apel București a dispus incetarea procesului penal pe numele lui Iordache, deoarece faptele s-au prescris. In dosarul Blue Air, trimis instanței…

- "In baza art. 432 Cod procedura penala respinge, ca neintemeiata, contestatia in anulare formulata de contestatorul condamnat Oprescu Sorin Mircea impotriva deciziei penale nr 575/A/13.05.2022 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia I Penala, in dosarul 42389/3/2015. Definitiva", se arata in…

- Curtea de Apel Bucuresti a respins, vineri, contestatia depusa de fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, aflat in Grecia, prin care solicita anularea condamnarii de 10 ani si 8 luni inchisoare primita intr-un dosar de coruptie, informeaza Agerpres . „In baza art. 432 Cod procedura penala respinge,…

- Un barbat și doua femei din Balți au fost condamnați la inchisoare cu executare pentru de trafic de influența fața de un procuror și judecator. Potrivit Procuraturii Generale (PG), in martie 2021 a fost pornita urmarirea penala pe faptul ca barbatul impreuna cu concubina sa și o alta femeie, au susținut…

- Fostul deputat din partea AUR Alba, Daniel Rusu, risca inchisoare in cazul in care nu platește o amenda penala. Documentele au ajuns in Parlament Fostul deputat din partea AUR Alba, Daniel Rusu, risca inchisoare in cazul in care nu platește o amenda penala. Documentele au ajuns in Parlament In cursul…