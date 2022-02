Stiri pe aceeasi tema

- O noua escrocherie pe WhatsApp: Cum a fost „salvat” un barbat care urma sa transfere 1.700 de lire unei persoane care se dadea drept fiica lui O noua escrocherie pe WhatsApp: Cum a fost „salvat” un barbat care urma sa transfere 1.700 de lire unei persoane care se dadea drept fiica lui O noua inșelatorie…

- Fiica sultanului din Brunei s-a maritat. Ce nunta fastuoasa a avut! Fiica sultanului din Brunei s-a maritat. Sultanul Hassanal Bolkiah este unul dintre cei mai bogați oameni din lume, așa ca i-a organizat fiicei sale o nunta de vis. Evenimentul a durat nu o zi sau doua, ci o intreaga saptamana. Mai…

- Gazi Demirel este in doliu. Prin ce drama trece Suleyman de Romania. Au trecut mai bine de doi ani de cand mama sa s-a stins din viața, dar Gazi Demirel nu poate sa accepte asta. Cantarețul a izbucnit in lacrimi, amintindu-și de cea care i-a dat viața. Dezvaluirile facute de Gazi Demirel recent. Gazi…

- Fiica lui Adrian minune se pregatește sa faca cel mai mare pas din viața ei. Adriana a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Nicu, iar acum a oferit detalii despre cum viseaza sa aiba loc nunta. Se pare ca frumoasa șatena vrea sa țina cont de tradițiile din Romania.

- Adriana Simionescu, fiica cea mica a lui Adi Minune a avut parte de o surpriza de zile mari. In timpul petrecerii de Craciun iubitul ei s-a așezat in genunchi și a cerut-o in casatorie, sub privirile socrului mic.

- Adriana Simionescu este, pur și simplu, in al noualea cer de fericire! Traiește cele mai frumoase momente din viața ei, așa cum chiar ea a marturisit, iar aseara, chiar in seara de Craciun, a fost ceruta in casatorie de catre partenerul ei de viața. Iata cum a reacționat fiica cea mica a lui Adrian…

- Adriana Iliescu, in varsta de 83 de ani, locuiește alaturi de fiica ei, Eliza Maria, intr-un apartament modest din București. Cele doua se au una pe alta și nu au nevoie de prea multe pentru a fi fericite. Fosta profesoara de romana a devenit mama la 66 de ani, fiind considerata cea mai batrana mama…

- Nicoleta Nuca, in varsta de 27 de ani și toboșarul Alex Ursache formeaza un cuplu de patru ani, iar in vara acestui an, artista a fost ceruta in casatorie. Cei doi vor o nunta departe de Romania și au ales deja destinația. Mai mult, interpreta și iubitul ei vor sa paraseasca defiitiv Romania. „Ne dorim…