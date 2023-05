Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu de padure in Spania: Aproximativ 700 de persoane evacuateUn incendiu forestier major a scapat de sub control in regiunea de vest a Spaniei Extremadura, aproape de frontiera portugheza, aproximativ 700 de persoane fiind nevoite sa-si paraseasca locuintele, a anuntat politia locala vineri,…

- O noua specie de dinozaur carnivor, de circa 11 metri lungime, descoperita in Spania. Un dinozaur impresionant, cu un craniu alungit si usor asemanator cu cel al unui crocodil si dintii curbati si zimtati, pregatiti sa sfasie carnea prazii, a trait in timpul Cretacicului intr-o regiune costiera luxurianta…

- Volkswagen a vandut fabrica Kaluga din Rusia si a subsidiarelor sale locale, a anuntat joi grupul auto german, dupa luni de dispute cu autoritatile de la Moscova privind tranzactia, transmite Reuters.

- Jade Jagger, fiica solistului trupei Rolling Stones, Mick Jagger, a fost arestata in insula spaniola Ibiza pentru agresarea unor ofiteri de politie, a precizat joi o sursa din cadrul politiei, fara a oferi insa alte detalii. Jade Jagger, o creatoare de bijuterii in varsta de 51 de ani, era cazata la…

- Procesul, despre care nu au fost publicate detalii, a fost depus vineri, la Curtea Regionala de Arbitraj Nijni Novgorod. GAZ nu a raspuns imediat solicitarii de comentarii a Reuters. Volkswagen a refuzat sa comenteze. La inceputul acestui an, GAZ a intentat doua procese impotriva producatorului german…