Stiri pe aceeasi tema

- Dana Rogoz se va intoarce cu fiica ei in Slovacia, pentru a continua filmarile pentru lungmetrajul in care va juca. Vedeta va sta timp de o luna departe de soțul și baiatul lor. „Luni ma intorc, impreuna cu Lia, in Slovacia, pentru continuarea filmarilor pentru lungmetraj. De data aceasta vom sta o…

- Irinel Columbeanu a avut o viața de poveste, pana ce destinul l-a lovit in plin și i-a luat tot ce ar fi putut pierde in viața: avere, familie și celebritate. Abia acum, la ani buni de la divorțul de Monica Gabor, un interviu halucinant elucideaza misterul custodiei micuței Irinuca. Cei doi nu s-au…

- Elena Udrea ramane o impatimita a brandurilor de lux, iar dovada sunt pozele care par decupate din revistele de moda. Fostul ministru a implinit 47 de ani pe 26 decembrie și a marcat momentul cu o serie de imagini alaturi de familie. O placi, n-o placi, n-ai insa cum sa nu o observi. Ținutele purtate…

- Stela Popescu s a nascut la data de 21 decembrie 1935.Stela Popescu n. 21 decembrie 1935, Orhei, Romania ndash; d. 23 noiembrie 2017, Bucuresti, Romania a fost o actrita romana de film, radio, revista, teatru, televiziune, voce si vodevil. A realizat cupluri artistice celebre alaturi de Stefan Banica…

- Alaturi de soția lui, Monica, Chef Nicolai Tand (46 de ani) are doi copii, o fiica și un fiu, Ilona (10 ani) și Iancu (7 ani). Luni, 7 decembrie 2020, fiica perechii a implinit 10 ani. Fiica lui Chef Nicolai Tand a implinit 10 ani. Ce frumoasa este Ilona! „Am facut fotografia asta in urma cu un deceniu.…

- Actrița Rodica Popescu Bitanescu este o apariție surprinzatoare care ii va lua la roast pe jurații iUmor, duminica, de la ora 20.00, la Antena 1. Aceasta va reuși nu doar sa ii surprinda cu prezența sa pe scena iUmor, ci și sa ii lase fara cuvinte pe Delia, Cheloo și Mihai Bendeac. „Nu poate fi contestata,…

- Cu toții ii știm pe Monica Gabor și Irinel Columbeanu, celebrul cuplu controversat care s-a desparțit in mare scandal, dar puțini știu cum arata acum fiica lor, Irina Columbeanu. Micuța s-a mutat in America alaturi de mama ei și duce o viața de vis.

- Singura persoana care ii este aproape fizic este iubita lui, si asta pentru ca fiica sa locuieste de doi ani in America, la mama ei, Monica Gabor. Irinel Columbeanu spune ca vorbeste cu Irinuca si se vad virtual. Este convins ca acolo ii este cel mai bine. „Fiica mea este foarte bine și cred…