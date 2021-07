Stiri pe aceeasi tema

- Are doar 23 de ani, zeci de milioane in conturi și o fiica care se pare ca ii calca pe urme de mica. Kylie Jenner se mandrește zilnic cu viața sa profesionala, cu brand-ul pe care l-a creat, dar și cu fetița ei in varsta de trei ani. Stormi se pare ca ii calca pe urme mamei sale inca de pe acum. Kylie…

- Actorii Ewan McGregor si Mary Elizabeth Winstead, care au jucat impreuna in „Birds of Prey” (2020) si in serialul „Fargo”, au un baiat care a fost botezat Laurie. Fiica cea mai mare a lui McGregor, Clara, in varsta de 25 de ani, a publicat pe contul ei de Instagram doua imagini alaturi de…

- Cei doi se aflau in toiul unui conflict conjugal violent, iar la un moment dat barbatul s-a repezit spre mama copiilor cu un cutit. Speriat, baiatul a sarit sa o apere și a primit el lovitura de cuțit. In tot acest timp, sora baiatului, speriata și ea, a sunat la 112.„Polițiștii Secției 3 Poliție Rurala…

- Un barbat din judetul Dolj este cercetat de politisti, dupa ce i-a dat masina fiicei sale in varsta de 9 ani sa o conduca pe un drum care face legatura intre comuna in locuiesc si un drum judetean. Chiar tatal fetei este cel care a filmat intreaga scena si a postat imaginile pe Internet.

- Iulia Albu are cu ce se mandri! Fiica vedetei are doar 11 ani, insa este o adevarata domnișoara, care ii calca pe urme mamei sale. Mikaela se bucura deja de atenția fanilor de pe Internet, iar asemanarea cu cea care i-a dat viața este izbitoare.

- Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, mama a doi copii, a declarat sambata dupa-amiaza la Oradea ca nu este nevoie de "curaj" pentru ca o persoana sa se imunizeze anti-COVID, ea precizand ca abia așteapta ca vaccinul sa fie aprobat la nivel european si pentru copiii cu varste sub 16 ani, pentru a-si vaccina…

- India se confrunta cu tot mai multe scenarii dramatice din cauza celui de-al doilea val de COVID-19 care a lovit tara. Intr-un spital arhiplin din statul Uttar Pradesh, doua surori au fost filmate in timp ce incercau, disperate, sa ii faca respiratie gura la gura mamei lor, bolnava de Covid.

- Un barbat din Spania va aparea in fața instanței pentru a fi judecat pentru ca și-a ucis mama, i-a tranșat trupul și i-a mancat ramașițele, potrivit BBC. Alberto Sanchez Gomez a fost arestat in 2019 dupa ce poliția a mers la locuința mamei sale in varsta de 66 de ani dupa ce au fost alertați de un prieten…