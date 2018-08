Fifor: România este una singură. A tuturor românilor Ministrul Apararii, Mihai Fifor, afirma ca Romania este una singura, a tuturor romanilor, "in ciuda unora care isi doresc cu orice pret sa existe doua Romanii".



"In ciuda unora care isi doresc cu orice pret sa existe doua Romanii, care dezbina si sadesc ura intre romani, nu trebuie sa uitam ca Romania este una singura. A tuturor romanilor, de aici si de oriunde s-ar afla la un moment dat in viata. Sa nu uitam ca nu exista roman bun si roman rau, exista romani. Iar ca romani, sa nu uitam niciodata ca ura, dezbinarea si lipsa de toleranta sunt exact opusul valorilor pe care care Romania… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

