- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut astazi, 15 august, la Constanta, o intrevedere bilaterala cu omologul sau din Republica Moldova, Eugeniu Sturza, aflat in vizita oficiala in Romania, la invitatia ministrului roman de a participa la manifestarile dedicate Zilei Marinei Romane.Discutiile…

- Romania va continua sa sprijine parcursul euro-atlantic al Republicii Moldova, a afirmat ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, miercuri intr-o intrevedere bilaterala cu omologul sau din Republica Moldova, Eugeniu Sturza. Potrivit unui comunicat al MApN transmis AGERPRES, discutiile s-au axat cu…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, ieri, in cadrul unei conferințe de presa in care a prezentant bilanțul instituției in primele șase luni ale acestui an, ca in cadrul ministerului s-a discutat de mai multe ori despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu, informeaza ...

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, nu crede ca se poate vorbi foarte curand despre reluarea stagiului militar obligatoriu in Romania, desi discutia "apare tot mai des in spatiul public si sunt cateva state care au in continuare serviciu militar obligatoriu sau l-au reintrodus". "Va reamintesc…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, considera "simpatice" afirmatiile unor oficiali referitoare la declaratiile sale privind baza de la Deveselu. "Cred ca, atunci cand vorbim despre modul in care se manifesta Federatia Rusa, nu mai incape niciun fel de dubiu. In ceea ce priveste declaratiile…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor a declarat, marti seara, la Antena 3, ca Romania are in baza miliara de la Deveselu rachete balistice, dar in baza de la Deveselu sunt rachete interceptoare, nicidecum balistice. Miercuri, ministrul a venit cu precizari,...

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat marti, in contextul in care avioane britanice Typhoon au fost ridicate de la sol saptamana trecuta de la baza din Kogalniceanu pentru a intercepta un avion de lupta rusesc detectat deasupra Marii Negre, ca Romania se confrunta destul de des cu astfel de provocari…

- O etapa decisiva in pregatirea Summit-ului NATO din luna iulie o reprezinta runiunea miniștrilor apararii din statele membre ale Alianței Nord-Atlantice care are loc la Bruxelles. Romania ar putea avea un rol important la comanda operațiunilor militare din flancului estic, inclusiv la Marea Neagra.…