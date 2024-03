Ministrul Apararii, Anatolie Nosatii, a facut publice mai multe detalii despre cel de-al doilea radar, care urmeaza a fi achiziționat de Republica Moldova, in timpul apropiat. In cadrul emisiunii „ In Profunzime ”, oficialul a anunțat care este prețul acestuia, dar și cand ar putea sa ajunga in țara