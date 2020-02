Stiri pe aceeasi tema

- FIFA a oferit un upgrade vizual pentru 71 de fotbaliști din cadrul jocului, cei mai mulți fiind de la PSG. FIFA 20 n-a primit doar un patch major, care a fixat multe dintre problemele jocului, dar și un upgrade din punct de vedere vizual. O serie de fotbaliști au primit imbunatațiri din punct de vedere…

- FIFA20 // Pentru cine are mulți bani sau jucatori valoroși de vandut, EA Sports vine cu o noua provocare. Toata lumea il vrea pe Lionel Messi in echipa, in FIFA Ultimate Team, dar puțini iși permit acest lux. Starul argentinian impresioneaza și in acest sezon, iar in noiembrie a aratat o forma de zile…

- FIFA20 // Chiar daca mai este un meci din faza grupelor Champions League, FIFA a ales deja echipa turneului de pana acum. Jucatorii de Ultimate Team au primit o veste importanta: o parte din vedetele echipelor de Liga Campionilor vor primi un card cu un boost important. 16 fotbaliști importanți se bucura…

- FIFA20 // Succesul clar reușit de Liverpool in derby-ul cu Everton, scor 5-2, n-a ramas fara ecou pentru jucatorii „cormoranilor”. Daca in Premier League jucatorii lui Jurgen Klopp sunt foarte aproape de un titlu pe care il așteapta de 30 de ani, in FIFA cațiva jucatori și-au imbunatațit deja atributele.…

- Jucatorii FIFA 20 și-au manifestat frustrarea pentru anumite aspecte ale jocului, aceștia protestand in fața sediului EA Sports din București. Furia a rezultat dintr-o lipsa de recompense in cadrul saptamanii din FIFA Ultimate Team. De asemenea, utilizatorii reclama și faptul ca viteza unuia dintre…

- Jucatorii care folosesc Manchester City in FIFA20 au primit o veste buna. Se pot baza pe niște fotbaliști mai buni. Chiar daca se pare ca in acest sezon campionii de la Manchester City și-au gasit nașul și Liverpool este deja la o distanța importanta, in FIFA cațiva fotbaliști ai lui Guardiola au primit…

- Au aparut urmatorii jucatori care beneficiaza de bonus in „Road to Final”. Acestea sunt vedetele care primesc un mic upgrade ce poate fi decisiv pentru echipa ta! Jucatorii de FIFA Ultimate Team au mai primit o veste buna. EA tocmai ce a lansat urmatorul lot de fotbaliști care au primit imbunatațiri…

- Veste buna pentru jucatorii de FIFA 20: au aparut primele cards din Road to the Final și arata spectaculos. Exista un motiv in plus sa urmarești cu sufletul la gura meciurile din Liga Campionilor sau Europa League. Nu de alta, dar pe langa faptul ca le poți ține pumnii favoriților, aceștia pot sa te…