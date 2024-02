Stiri pe aceeasi tema

- Paul Bernardoni, 26 de ani, a fost șase luni colegul lui Alexandru Cicaldau la Konyaspor. Portarul francez și-a reziliat contractul dupa „cea mai urata experiența. Uman, a fost ingrozitor in Turcia”. Imprumutat de Galatasaray un sezon la Konyaspor, Alexandru Cicaldau a jucat in toate cele 21 de etape…

- Marți a avut loc tragerea la sorți a meciurilor din optimile de finala ale Cupei Romaniei Raureni la handbal feminin. CS Minaur Baia Mare va juca in aceasta faza cu HC Dunarea Braila, meciul urmand sa aiba loc in deplasare. Partidele din optimi sunt programate pe 17 februarie, dar mai mult ca sigur…

- Maria, Anna, Eva la fete și Ștefan, David, Bence la baieți sunt cele mai alese nume pentru bebelușii nascuți in 2023 in Targu Mureș!1730 baieți și 1548 fete au fost inregistrați in anul 2023 la Serviciul de stare civila din Targu Mureș. Cele mai multe acte de naștere au fost inregistrate in lunile ianuarie…

Un tanar rapit a fost salvat dupa ce i-a trimis un mesaj, la intamplare, șefului Salvamont: „Situație care poate fi incadrata la minune"

- Situație halucinanta in Iași. Un colonel a fost jefuit chiar de prietenul sau, interlop. Barbatul a ramas fara jumatate de milion de lei chiar dupa ce aceștia au petrecut in club. Totul a pornit dupa ce interlopul i-a cerut prietenului sau o suma de bani imprumut. Hoțul a vazut unde iși ține acesta…

- CS Rapid București nu a scapat de problemele financiare chiar daca a primit 1,5 milioane de euro bani din Fondul de rezerva al Guvernului pentru a plati salariile restanța. CS Rapid București a primit in aceasta luna un ajutor din partea Guvernului pentru a-și rezolva problemele. „Avand in vedere faptul…

- Pe principiul: „Vai, trebuie sa merg la Dubai pe banii voștri” in țara noastra draga se dezvolta un microb care-i afecteaza pe mulți politicieni, totul intr-un sistem piramidal. Premierul e in Statele Unite, președintele mulge doua camile in Dubai, in timp ce jumatate dintre miniștrii Guvernului Ciolacu…