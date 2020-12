Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Newcastle a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Crystal Palace, in etapa X-a a campionatului Angliei, potrivit news.ro. Golurile au fost marcate de Callum Wilson '88 si Joelinton '90. Citește și: Medic: ‘Daca nu credeți ca exista COVID19 mergeți voluntari…

- Leeds a invins, vineri, in deplasare, cu scorul de 3-0 (0-0), echipa Aston Villa, in primul meci al etapei a VI-a a campionatului englez de fotbal Premier LeagueOaspetii au marcat toate golurile dupa pauza. Patrick Bamford a reusit o tripla, in minutele '55, '67, '74. Cu acest succes,…

- Dinamo Kiev, echipa antrenata de romanul Mircea Lucescu, a fost repartizata in Grupa G a Ligii Campionilor la fotbal, alaturi de FC Barcelona, Juventus si Ferencvaros Budapesta, potrivit tragerii la sorti efectuate joi, la Geneva, informeaza Agerpres. Dinamo Kiev se va lupta cu Barcelona, echipa argentinianului…

- Tehnicianul formatiei Bayern Munchen, Hans-Dieter Flick, a fost ales de UEFA antrenorul anului in fotbalul masculin, anuntul fiind facut dupa tragerea la sorti a grupelor Ligii Campionilor, la Geneva, potrivit news.ro.Citește și: Medicul Alexandru Rafila face noi recomandari! Ce trebuie sa…

- Liverpool - Arsenal se joaca luni, de la 20:00, in derby-ul etapei a 3-a din Premier League. Ambele formații au un start excelent de sezon, cu doua victorii in primele doua runde. Liverpool a tremurat in etapa de debut cu Leeds, cand a obținut o victorie dramatica, scor 4-3, dar ”cormoranii” au aratat…

- Formatia Tottenham Hotspur a invins, duminica, in deplasare, cu scorul de 5-2, echipa Southampton, intr-un meci din etapa a doua a campionatului Angliei, potrivit news.ro.Invingatorii au marcat prin Son ‘45+2, ’47, ’64, ’73 si Kane ’81. Citește și: Schimbari la foc continuu facute de…

- ​​"Tunarii" lui Mikel Arteta au pornit ca din tun în noul sezon de Premier League. Arsenal s-a impus cu 3-0 pe terenul celor de la Fulham, în primul meci din campionatul Angliei.Golurile au fost marcate de Lacazette ‘8, Magalhaes ’49 si Aubameyang ’57.…

- Liverpool - Leeds, meciul zilei in Premier League, se joaca azi, de la ora 19:30. Tragerea la sorți a partidelor din prima liga engleza a fost generoasa cu fanii care așteptau cu nerabdare inceperea noului sezon, programand in prima runda intalnirea dintre echipele lui Jurgen Klopp și Marcelo Bielsa.…