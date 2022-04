FIFA a lansat propria platformă de streaming: FIFA+ este disponibilă gratuit Anul 2022 ne aduce o Cupa Mondiala FIFA atipica, ea avand loc in decembrie si nu vara. Se tine in Qatar si se aliniaza cu trendurile moderne, de vreme ce FIFA tocmai a lansat propriul serviciu de streaming, FIFA+. E de fapt vorba despre o platforma gratuita gandita sa conecteze fanii din toata lumea. Va include meciuri interactive transmise live, stiri, informatii despre turnee, dar si continuturi video de la competitiile FIFA masculine si feminine. Mii de meciuri live vor fi transmise live lunar si veti avea parte si de cea mai mare arhiva de meciuri de la Cupa Mondiala din toate timpurile. Vor… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Spania – Germania, Anglia – SUA si Portugalia – SUA par cele mai atractive Reprezentativele Spaniei si Germaniei vor evolua in aceeasi grupa la Cupa Mondiala de fotbal din Qatar, conform tragerii la sorti care a avut loc ieri, la Doha Exhibition and Convention Center (DECC). Detinatoarea trofeului,…

- Tragerea la sorți a grupelor Cupei Mondiale de fotbal din Qatar a avut loc vineri, 1 aprilie. Detinatoarea trofeului, Franta, le va avea adveresare an grupa pe Danemarca, Tunisia si o echipa care va fi decisa in iunie dintre Peru, Emiratele Arabe Unite si Australia. Echipa gazda, Qatar, face parte din…

- In 1790, Saint Domingue (adica partea vestica a Hispaniolei) era una dintre cele mai importante colonii franceze. Sau, am putea spune, chiar cea mai importanta, ținand cont de faptul ca, de aproape un secol de cand a intrat in posesiunea ei (1697), Franța s-a bucurat, printre altele, de o producție…

- HAIR REDIVIVUS BUZAU anunta demararea mobilitatii schimbului de tineri “VILLAGERS GET READY FOR BUSINESS WORLD“ in cadrul actiunii KA 1 – mobilitati ale tinerilor - a programului Erasmus +. Parteneriatul cuprinde 37 de participanti din 5 tari europene: Bulgaria, Grecia, Italia,Croatia si…

- ​Coreea de Sud a obtinut marti a zecea sa calificare consecutiva la Cupa Mondiala de fotbal, dupa ce a învins Siria (antrenata de românul Valeriu Tița), scor 2-0, la Dubai.În etapa a opta a grupei A din preliminariile zonei asiatice pentru Mondialul 2022 din Qatar, golurile…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a afirmat, joi, ca lansarea discutiilor de aderare a Romaniei la OCDE este "echivalenta cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana dintr-o perspectiva economica". "Ieri OCDE – o veste pentru Romania care este echivalenta cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana dintr-o…

- ”Ieri OCDE – o veste pentru Romania care este echivalenta cu aderarea Romaniei la Uniunea Europeana dintr-o perspectiva economica – a facut invitatia oficiala a Romaniei de a incepe negocierile de aderare. Suntem intr-o situatie foarte buna, pietele sunt stabile, apetitul investitorilor pentru titlurile…

- Aderarea Romaniei la OCDE. Adrian Caciu: „E ca aderarea la Uniunea Europeana” Aderarea Romaniei la OCDE. Adrian Caciu: „E ca aderarea la Uniunea Europeana” Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a afirmat, joi, ca lansarea discutiilor de aderare a Romaniei la OCDE este ”echivalenta cu aderarea Romaniei…