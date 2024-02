Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finanțelor a anunțat inceperea celei de-a doua ediții a programului de titluri de stat Tezaur pentru anul 2024, oferind investitorilor dobanzi atractive și opțiuni de economisire pe termen scurt și lung. Programul, lansat luni, 15 ianuarie, ofera titluri de stat cu dobanzi anuale de 6,10%…

- Ministerul Finanțelor listeaza titluri de stat Fidelis in valoare de aproape 2,5 miliarde lei la BVBA 14-a emisiune de titluri de stat Fidelis pentru populație, in valoare de aproape 2,5 miliarde lei, a debutat la Bursa de Valori București. Ministerul Finanțelor (MF) anunța ca a atras 933,4…

- Incepand de astazi, 18 decembrie 2023, romanii pot investi in titlurile de stat TEZAUR, cu scadența de 1 și 3 ani, cu dobanzi anuale de 6,10% și, respectiv, 7,10%. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata. De la inceputul anului 2023 pana in prezent, in cele 11…

- Ministerul Finantelor a lansat ultima editie Tezaur din 2023, cu dobanzi neimpozabileRomanii pot investi, incepand de luni, 18 decembrie 2023, in titlurile de stat Tezaur, cu scadenta de 1 si 3 ani, cu dobanzi anuale de 6,10% si, respectiv, 7,10%, potrivit unui comunicat de presa al Ministerului…

- Ministerul Finanțelor lanseaza o noua ediție a titlurilor de stat Tezaur pe 1 și 3 ani la dobanzi de 6,1 – 7,1% pe an. Titlurile de stat au valoare nominala de 1 leu și sunt in forma dematerializata.

- • Donatorii de sange primesc cea mai buna dobanda Persoanele fizice rezidente si nerezidente cu varsta peste 18 ani pot subscrie, in perioada 27 noiembrie – 15 decembrie, titluri de stat Fidelis denominate in lei si in euro, a informat Ministerul Finantelor, potrivit Agerpres. Aceasta este a patra editie…

- Incepand de luni, 27 noiembrie, persoanele fizice rezidente și nerezidente cu varsta peste 18 ani pot subscrie in titlurile de stat FIDELIS denominate in lei și in euro, prin intermediul bancilor partenere, titluri care sunt listate la Bursa de Valori București, anunța Ministerul Finanțelor

- Ministerul Finantelor se pregateste sa lanseze o noua emisiune de titluri de stat Fidelis adresata micilor investitori pentru care cel mai probabil subscrierile vor incepe saptamana viitoare si se vor incheia la jumatatea lunii decembrie, potrivit informatiilor ZF.Listarea la Bursa de Valori Bucuresti…