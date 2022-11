Fetiță rănită după un accident în lanț pe o stradă din Timișoara. Șoferul vinovat era beat O fetița in varsta de 5 ani a fost ranita dupa un accident de circulație in care au fost implicate patru autovehicule, pe pe bulevardul Eroilor de la Tisa, in Timișoara. „Un tanar,in varsta de 27 de ani, a condus o autoutilitara pe bulevardul Eroilor de la Tisa dinspre FC Ripensia catre strada Ștefan cel […] Articolul Fetița ranita dupa un accident in lanț pe o strada din Timișoara. Șoferul vinovat era beat a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

