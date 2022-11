Stiri pe aceeasi tema

- Șofer din ALBA implicat in ACCIDENT in județul Sibiu: Fetița de 10 ani, ranita. Barbatul a fugit de la locul faptei Un șofer din județul Alba a fost implicat intr-un accident rutier petrecut luni dimineața pe DN 14 in județul Sibiu. Acesta ar fi lovit cu mașina o fetița de 10 ani și a parasit locul…

- "Politistii rutieri din cadrul Politiei Orasului Copsa Mica intervin la un accident rutier produs pe DN 14B, in afara orasului Copsa Mica. Din primele cercetari rezulta ca un cerb a patruns pe carosabil unde a fost surprins si lovit de doua autoturisme conduse din directii opuse. Este vorba despre un…

- O fetița de 10 ani a ajuns de urgența la spital dupa ce a fost lovita de o mașina pe trecerea de pietoni. Șoferul implicat in accident a fugit de la fața locului, iar polițiștii fac cercetari pentru a-l depista pe acesta. Oamenii legii ancheteaza cazul și au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala…

- Traficul rutier este blocat sambata dupa-amiaza pe DN 14, intre Sura Mare si Slimnic, unde un motociclist a fost lovit de o masina, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Sibiu. „Politistii rutieri intervin la un accident produs pe DN 14, km. 10+380, intre localitatile Sura Mare si Slimnic.…

- O fetita de noua ani a fost transportata la spital, dupa ce a fost lovita de o masina in timp ce traversa o strada din municipiul Sibiu, prin loc nepermis, fara sa se asigure, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- O fetita de noua ani a fost transportata la spital, dupa ce a fost lovita de o masina in timp ce traversa o strada din municipiul Sibiu, prin loc nepermis, fara sa se asigure, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ).

- O fetița de 4 ani a fost lovita mortal de o mașina, sambata dupa-amiaza, in timp ce incerca sa traversee un drum din județul Dolj, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj, in care se precizeaza ca accidentul a avut loc pe DN 55, in satul Lișteava, din comuna Ostroveni.…

- Șofer din Alba, implicat intr-un ACCIDENT in județul Sibiu. A lovit o femeie, pe trecerea de pietoni Un barbat in varsta de 36 de ani din Alba a fost implicat vineri dimineața intr-un accident rutier produs in județul Sibiu. In timp ce conducea o mașina, acesta a lovit o femeie care traversa strada…