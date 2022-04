Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav in care au fost implicate doua microbuze și un autoturism s-a produs vineri pe DN6 in județul Caraș-Severin. Pompierii au anunțat ca au intervenit pe DN6, in zona localitații Teregova.

- Un grav accident grav s-a petrecut in urma cu puțin timp pe DN6, in zona localitații Teregova, fiind implicate doua microbuze și un autoturism. A fost activat Planul Roșu de Intervenție, la Teregova, județul Caraș-Severin, potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane. Potrivit…

- Pompierii intervin in urma unui accident rutier produs pe DN6, in zona localitatii Teregova, in care sunt implicate 2 microbuze si 1 autoturism.Potrivit IGSU, pentru optimizarea misiunii de raspuns, la nivelul judetului a fost activat Planul Rosu de InterventieLa fata locului, salvatorii intervin cu…

- Un autoturism a intrat direct intr-un copac pe Bulevardul Republicii din Bistrița, in aceasta seara. In accident a fost implicata o persoana, din primele informații este conștienta și cooperanta. „Pompietii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Bistrița intervin la un accident rutier, autoturism…

- Un destin frant brusc și mult prea devreme a salvat viața a trei copii prin donare de organe. O adolescenta de 14 ani a fost salvata prin transplant de ficat, iar doi copii au fost salvati prin transplant de rinichi.„Sunt momente in viața cand destinul lovește fara mila. E ca și cum o lume intreaga…

- Patru persoane au fost transportate la spital in urma unui accident produs in Caransebes in care a fost implicata o masina de pompieri aflata in misiune si un autoturism, a informat, sambata, ISU Caras-Severin. Potrivit sursei citate, autospeciala pompierilor se deplasa la un incendiu de vegetatie uscata…

- O mașina de pompieri care se afla in misiune a fost implicata astazi intr-un accident de circulație, la Caransebeș, in județul Caraș-Severin. „In jurul orei 12:20, o autospeciala pentru stins incendii din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș a fost implicata intr-un accident rutier in timp ce…

- Un grav accident rutier s-a propus marți dimineața in județul Iași. Potrivit ISU Iași, este vorba despre un impact intre un autocamion, o ambulanța care transporta o gravida și un autoturism.