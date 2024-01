Fetiță accidentată de mașină. Traversa strada alături de tatăl ei Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Bistrița au intervenit astazi la un accident produs pe strada Andrei Mureșanu. La locul evenimentului polițiștii au constatat faptul ca un autoturism condus de un barbat de 64 de ani din Bistrița a surprins și accidentat o minora care se afla angajata in traversarea parții carosabile, insoțita de […] Articolul Fetița accidentata de mașina. Traversa strada alaturi de tatal ei apare prima data in Someșeanul.ro . Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

Sursa articol si foto: someseanul.ro

