Stiri pe aceeasi tema

- In etapa a patra a Ligii I de fotbal feminin, Politehnica Timișoara a intalnit in deplasare echipa Fotbal Feminin Baia Mare pe Stadionul Central Recea. A fost un meci cu multe faze de poarta și goluri frumoase, iar dupa victoria cu 4-1 cele trei puncte puse in joc vin in Banat. Meciul a inceput cu ...…

- Finala mare a Cupei Poli: SCM Politehnica Timișoara – Veszprem 32-26 (17-14). Dupa 60 de minute foarte spectaculoase, echipa banațeana pastreaza trofeul acasa. Violeții au condus pe toata durata partidei, avandu-i ca marcatori pe Sabin Ignat – 7 goluri, Csog – 6, Fenici – 5, Trif, Cimpan – cate 4, Cristescu…

- HCDS Constanta s-a impus și in ultimul meci amical disputat in aceasta vara, scor 28-21 cu SCM Politehnica Timișoara, chiar pe terenul banațenilor. „Delfinii” revin acasa dupa aproape doua saptamani de cantonament.Pe 25 august, HC Dobrogea Sud o va intalni pe Dinamo București in Supercupa Romaniei.…

- Jucatoarea australiana de tenis Ashleigh Barty a castigat editia 2021 a turneului de Mare Slem de la Wimbledon, succedandu-i in palmares romancei Simona Halep, care nu si-a putut apara titlul cucerit in 2019 pe iarba londoneza, din cauza unei accidentari.

- CSA Steaua a facut o demonstratie de forta, miercuri, in fata gruparii OFK Belgrad, din liga a treia din Serbia, formatie pe care a invins-o, scor 6-0, in partida amicala prin care a fost inaugurat oficial Stadionul Steaua.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, luni, ca daca nu si-ar fi asumat raspunderea de a face intelegere cu USR PLUS si de a impune candidatul la Primaria Capitalei sustinut de liberali, Nicusor Dan, Gabriela Firea ar fi castigat alegerile locale in Bucuresti. "Si eu mi-as fi dorit…

- FCSB a caștigat astazi al 3-lea amical al verii, scor 3-1 cu Chindia Targoviște. Meciul, inceput la 16:30, s-a desfașurat o buna bucata de timp pe o ploaie torențiala. Asta nu i-a impiedicat pe elevii lui Todoran sa marcheze 3 goluri. Totuși, vicecampioana nu a pastrat nici in acest joc poarta intacta.…

- Directorul Filarmonicii Banatul a caștigat, in prima instanța, unul dintre cele doua procese impotriva primariei. Aprobarea evaluarii de 8,70 a fost suspendata in instanța și trebuie sa primeasca și bani de la primarul Dominic Fritz, pentru cheltuielile de judecata de peste 1.000 de lei.