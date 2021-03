Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Ionel Gane a declarat ca celor de la Dinamo ar trebui sa le fie rusine dupa meciul cu FC Viitorul, pierdut, scor 0-5, in Liga I. "Ar trebui sa ne fie rusine la toti, am facut un meci de cosmar, de uitat. Punem putine proleme ofensiv si stam prost si defensiv. E o umilinta., dar…

- FK Miercurea a invins, sambata, pe teren propriu, cu 2-0, pe CSM Reșița, intr-un meci din cea de-a 16-a etapa a Ligii secunde de fotbal, prima din acest an și penultima din turul sezonului regulat. Golurile au fost marcate de Marvin Schieb, in minutul 2 și Kelemen David, in minutul 31. Etapa a inceput,…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Botosani, Marius Croitoru, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca meciul cu UTA Arad din etapa a 24-a a Ligii I va fi probabil cel mai important din acest sezon pentru ca o victorie poate creste sansele de participare ale formatiei sale in play-off. "Urmeaza…

- Dinamo și FCSB se intalnesc astazi, de la ora 20:45, in episodul 180 din „Derby de Romania” și primul din 2021. Partida din runda #21 a Ligii 1 va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, TV Telekom Sport 1 și LookSport+. In ultimul sezon fara play-off și play-out,…

- Universitatea Craiova intalnește marți, 2 februarie, de la ora 20.00, in deplasare, pe Poli Iași. Alb-albaștrii abordeaza acest joc cu un antrenor intermar, secundul Dragoș Bon, dupa demiterea lui Corneliu Papura. Asta nu-i impiedica insa sa arate ca au valoare și ca nu ocupa mincinos locul de pe podiumul…

- Miercuri, 27 ianuarie, s-au disputat trei meciuri contand pentru etapa a 19-a a Ligii I de fotbal: Academica Clinceni – FC Botoșani 2-1 CSM Politehnica Iasi – UTA Arad 1-2 și Dinamo București – Gaz Metan Mediaș 2-1. Jocul din „Copou" curgea lin spre un final fericit pentru gazde, care conduceau cu 1-0…

- Bucovina Radauți a disputat un nou meci amical la sfarșitul saptamanii trecute, adversara fiindu-i formația de Liga a IV-a, Juniorul Suceava. Partida disputata pe teren neutru, pe stadionul din Badeuți, a fost caștigata de echipa ce evolueaza in eșalonul al treilea cu scorul de 4-1. Golurile invingatorilor…