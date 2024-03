Fetele de la CSM Satu Mare au remizat cu CFR-ul

Stiri pe aceeasi tema

- Cornel Dinu, 75 de ani, a fost șocat sa-i vada pe principalii acționari ai clubului fotografiindu-se cu trofeele unei echipe rivale. Reacția-manifest a omului nascut in același an cu Dinamo, pentru GSP.ro! Dinamo a fost infranta in Gruia, scor 0-4 cu CFR Cluj, insa imaginea-șoc a partidei ramane cea…

- Luis Phelipe a vorbit in presa din Brazilia despre adaptarea la fotbalul european și transferul la FCSB. Transferat la inceputul lui decembrie 2023 de la Poli Iași la FCSB, brazilianul de 22 de ani a impresionat rapid in tricoul roș-albastru. Luis Phelipe țintește sus cu liderul Ligii 1, echipa care…

- Echipa de handbal -fete a Școlii Gimnaziale „Ioan Opriș” Turda s-a clasat pe locul 2 la Olimpiada Naționala a Sportului Școlar. „Echipa de handbal, fete, a școlii noastre a participat in data de 30.01.2024 la etapa Județeana a Campionatului de handbal, clasele V-VIII, din cadrul Olimpiadei Naționale…

- Georgian Toba, 34 de ani acum, iși amintește cum a refuzat transferul la Dinamo in iulie 2011, dejucand o ințelegere intre Florian Walter, principal acționar la U Cluj, și Cristian Borcea. In iulie 2011, la doar 22 de ani, Georgian Toba a fost subiectul unei povești stupefiante in Liga 1. Florian Walter,…

- Gazeta Sporturilor a vizitat recent stadionul Dinamo. Arena din „Ștefan cel Mare” se afla intr-o stare extrem de proasta, in timp ce proiectul pentru noul stadion inca nu a fost aprobat. Stadion pe care Dinamo nu a mai jucat din 30 mai 2022, cand a pierdut barajul cu U Cluj și a retrogradat, ar urma…

- La plecarea din Romania, Eric si-a exprimat si un mare regret, acela de a nu fi apucat sa joace pentru vreunul din granzii Ligii 1. „Regret ca n-am ajuns la Steaua, Dinamo, CFR...Imi pare rau. Poate n-am fost destul de valoros sau poate ca altii ma a...