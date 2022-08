Stiri pe aceeasi tema

- DE VIITOR… Gimnastica feminina romaneasca da semne de revenire. Amalia Puflea, din Barlad, a cucerit nu mai puțin de trei medalii de aur și una de argint la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) din Slovacia. Sportiva crescuta la CSȘ Barlad a luat aurul la barna, sol și cu echipa Romaniei,…

- Echipa de gimnastica a Romaniei a cucerit medalia de aur, iar Amalia Puflea a obtinut arginul in proba individual-compus, miercuri, la Festivalul Olimpic al Tineretului European 2022. Competiția are loc la Banska Bistrica, in Slovacia.Gimnastele tricolore au deschis calificarile la FOTE 2022 și au obținut…

- Gimnasta constanteana Sabrina Maneca Voinea, de la CS Farul, a facut parte din formatia Romaniei care a castigat medalia de aur in concursul pe echipe la cea mai importanta competitie a juniorilor, Festivalul Olimpic al Tineretului European, care se disputa in aceasta perioada la Banska Bystrica, in…

- Echipa de gimnastica a Romaniei a cucerit, miercuri, medalia de aur, iar gimnasta Amalia Puflea a obtinut medalia de argint in proba individual-compus, la Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE), de la Banska Bistrica (Slovacia). Romania va fi reprezentata in toate cele patru finale pe aparate.…

- Echipa de gimnastica a Romaniei a cucerit medalia de aur, iar Amalia Puflea a obtinut medalia de argint in proba individual-compus, miercuri, la Festivalul Olimpic al Tineretului European 2022. Competiția are loc la Banska Bistrica, in Slovacia.

- MEDALIATA… Trei medalii pentru gimnasta Amalia Puflea la Cupa Petrom. Sportiva legitimata la CSȘ Barlad a cucerit medaliile de argint la individual compus și paralele, dar și bronzul la sarituri. In perioada 24-30 iulie, Amalia va participa la ediția 2022 a Festivalului Olimpic al Tineretului European…

- Ministrul Sportului, Eduard Novak, a declarat ca gimnastica ritmica romaneasca este din nou vizibila, dupa cele trei medalii Campionatele Europene de junioare de la Tel Aviv, insa a subliniat ca greul de abia acum incepe deoarece tinerele sportive trebuie sa se mentina la nivelul asteptarilor la…

- Silviana Sfiringu a obținut calificarea in finala de la paralele, la Cupa Mondiala de gimnastica artistica de la Osijek (Croatia). Sportiva noastra a avut cincea nota din calificarile de joi, 12,633 puncte. Ana Maria Barbosu a fost a 13-a la sarituri, cu o medie de 12,533 (12,700 la prima saritura si…