Festivalul Vinului: muzică, vin și voie bună Timp de 3 zile și 3 nopți aradenii au avut parte de distracție și voie buna, producatorii locali de vin promovandu-și produsele. De asemenea, muzica live de calitate a facut ca aradenii sa uite de vremea rece de afara și sa se distreze. Organizatorii și-au dorit ca prin acest eveniment sa promoveze Aradul ca destinație turistica, in special a zonelor unde se poate practica turismul viticol. Primaria Municipiului Arad și Centrul Municipal de Cultura Arad, au confirmat prezența producatorilor Elite Wine (Șiria), Enoris (Cluj), Cramele Miniș (Masca), Wine Reprezentative (Miniș), Wine Princess… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

