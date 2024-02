Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Biden si-a aparat, joi, competenta mintala dupa ce procurorul special Robert Hur i-a pus la indoiala memoria si capacitatea de a-si aminti date si evenimente in raportul intocmit in urma anchetei referitoare la gestionarea unor documente clasificate dupa incheierea mandatului de vicepresedinte…

- Oprirea finanțarii Agentiei Natiunilor Unite pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) ar fi „disproporționata și periculoasa”, a afirmat șeful diplomației europene, Josep Borrell, dupa acuzațiile lansate de Israel, potrivit carora 12 membri ai personalului agenției ONU au participat la atacul Hamas din…

- Ministrul britanic de externe Cameron va pleca miercuri, 24 ianuarie, in Orientul Mijlociu pentru a cere o pauza umanitara imediata in luptele din Gaza. Despre acest lucru a anunțat The Guardian. Se așteapta ca Cameron sa puna in discuție problema privind "importanța unei soluții in baza principiului…

- Mii de persoane purtand steaguri palestiniene si scandand sloganuri anti Israel au marsaluit sambata la Madrid si in alte orase din Spania pentru a cere incetarea genocidului in Palestina, potrivit Agerpres.La Madrid, aproximativ 25.000 de persoane, conform guvernului, au marsaluit intre gara Atocha…

- Mohamed Salah (31 de ani) a fost atacat pe rețelele sociale, dupa ce a postat pe X (fostul Twitter) o poza cu bradul impodobit și un mesaj referitor la conflictul dintre Israel și Palestina. „Este atat de dezgustator, Salah! Tu ești musulman, nu creștin, și Craciunul nostru este in aprilie. Sa-ți fie…

- In ciuda apelurilor lui Volodimir Zelenski, este puțin probabil ca Congresul divizat al SUA sa aprobe mai multe fonduri pentru Ucraina inainte de sfarșitul anului, scrie The Guardian.Senatul SUA a blocat un proiect de lege pentru finanțarea guvernului american care includea un ajutor financiar pentru…

- Șefa agenției ONU pentru copii (UNICEF) considera ca Fașia Gaza "cel mai periculos loc din lume pentru copii" și afirma ca acordul temporar de incetare a focului dintre Israel și organizația islamista palestiniana Hamas este "departe de a fi suficient", scrie The Guardian.Directoarea executiva a UNICEF,…