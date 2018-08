Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul Musica Barcensis este si in luna august un prilej pentru spectatorii de toate varstele de a evada din cotidian si de a petrece un timp de calitate in compania muzicii, in spatiile gotice sau clasiciste ale bisericilor fortificate din Țara Barsei. Pentru luna august, organizatorii…

- Festivalul Musica Barcensis, editia a IX-a, continua pe finalul lunii iulie 2018, cu noi concerte! Sambata, 28 iulie 2018, de la ora 18:00, Biserica Evanghelica din Sanpetru va fi gazda concertului sustinut de ansamblul Sectio Aurea, in parteneriat cu Festivalul de Film si Istorii Rasnov.…

- Musica Barcensis, editia a IX-a, continua in a doua jumatate a lunii iulie 2018 cu concerte in bisericile evanghelice din Ghimbav, Bartolomeu, Sanpetru si Biserica Neagra. Astfel, sambata, 21 iulie 2018, de la ora 18:00, Biserica Fortificata din Ghimbav va gazdui concertul sustinut de…

- Este posibil sa gasiți raspunsul la intrebarea „Ce a greșit Adam?” sau sa purtați discuții pe aceasta tema sau… „Ce a greșit Eva?”. Posibile raspunsuri la aceste intrebari veți putea gasi la conferința „De la Adam la Hristos, de la Eva la Maica Domnului – despre echilibrul masculin-feminin in Ortodoxie”,…

- DEZVOLTARE. Ramira SA, unul dintre cei mai importanți producatori de linii de asamblare automatizata a caroseriilor din industria auto, aniverseaza cinci ani de apartenența la holdingul internațional Chropynska Group AS, in 2013 firma baimareana fiind salvata de la un iminent faliment de unul dintre…

- Facultatea de Stiinte Baia Mare din cadrul Universitatii Tehnice Cluj-Napoca (UTCN) a arborat, vineri, steagul negru de doliu in memoria celor patru studente care au murit, joi, in accidentul de tren de la Jibou, urmand sa fie tinute momente de reculegere, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Generalul de armata in rezerva Ion (Gioni) Popescu, omul care s-a ocupat de partea administrativa a SRI din 1992 pana in 2005, si generalul de brigada (r) Florin-Badea Pintilie, un veteran al arhivelor serviciului de informatii pentru securitatea nationala si-au lansat miercuri, la Libraria “Mihai Sadoveanu”…

- Vino la cel mai important eveniment din sectorul automotive din Republica Moldova in perioada 29-30 mai 2018, la care vor participa manageri ai multinaționalelor din industria constructoare de mașini, reprezentanți ai Guvernului, producatori și furnizori din industria constructoare de