Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul de la poalele Castelului Mocioni, care va avea loc anul acesta in zilele de 28 și 29 iulie, a ajuns la cea de a 15-a ediție. Fiind o ediție aniversara, organizatorii au facut eforturi deosebite pentru a oferi miilor de participanți din țara și din strainatate un line-up de excepție. Astfel,…

- A inceput Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, unul dintre cele mai importante din lume. Este al treilea ca marime in Europa, dupa cele din Avignon și Edinburgh. Sute de evenimente vor anima strazile Sibiului in urmatoarele zece zile.

- Intre 6 și 9 iulie, pe plaja Neversea Beach din Constanța, are loc festivalul de la malul Marii Negre, care anul acesta a ajuns la o ediție aniversara. Cea de-a cincea ediție promite a fi cu adevarat spectaculoasa: artiști și DJ internaționali de renume vor seta ritmul distracției depline, pentru patru…

- In perioada 18-20 august, Ramnicu Valcea va fi luat cu asalt de cei mai tari artiști! S-a anunțat tot line-up-ul evenimentului! Peste 20 de artiști vor face show la We Love Music Festival Mai sunt aproape 3 luni pana la cel mai tare festival de muzica de la Ramnicu Valcea! A doua ediție de We Love Music…

- Artiști din mai multe județe ale țarii se reunesc vineri, 2 iunie, de la ora 14.00, la Șomcuta Mare, in cadrul unui spectacol organizat de Palatul Copiilor Baia Mare in parteneriat cu Liceul Teoretic „Ioan Buteanu” și Primaria Șomcuta Mare. Spectacolul „Hori și joc in Maramureș” va fi gazduit de Casa…

- Societatea Ornitologica Romana (SOR) va da intalnire la cea de-a 10-a ediție a evenimentului Noaptea Privighetorilor. Cel mai relaxant duet dintre oameni și pasari se desfașoara la București, Cluj și Agigea, dar la date diferite. Concertele de muzica pasareasca și clasica au loc la Cluj și Agigea pe…

- De astazi, timp de trei zile, la Iași, se desfașoara Romanian Fashion Week. Evenimentul, aflat la a-XV-a ediție, are loc la Palas Mall. Cu acest prilej sunt organizate 50 de prezentari de moda. In cadrul primei secțiuni, iși prezinta creațiile 17 designeri consacrați, iar in cadrul celei de a doua 26…

- „Festivalul de muzica ușoara Mamaia” revine, dupa 11 ani, urmand a se desfașura, in perioada 25-27 august 2023, cel mai probabil in Piațeta Perla din Mamaia. Horia Moculescu care, de-a lungul anilor, a fost, atat concurent, cat și compozitor și jurat, ne-a vorbit, in exclusivitate pentru Playtech Știri,…