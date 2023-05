Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorii Festivalului JAZZAR, care s-a desfașurat in perioada 26-29 mai la Arad, ne-au trimis gandurile „la cald” despre cea de-a doua ediție, cat și detalii... The post Bursa muzicala Jazzar a fost oferita pentru Zaera George & Friends appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- ARAD. A doua seara de JAZZAR i-a adus pe aradenii iubitori de muzica de calitate in Cetatea Aradului. Pe scena au urcat Edina & Friends, Moonlight Breakfast și Blazzaj care au oferit publicului momente de excepție.

- Kiss FM lanseaza a doua ediție a campaniei Bursa de Merit Mai Mult, campanie inscrisa in preocuparile postului de radio de a sprijini educația din Romania și, in special, de a preveni abandonul școlar. ...

- Cea de-a doua ediție a festivalului JazzAr se va desfașura in perioada 26 – 28 mai in Arad, organizatorii evenimentului pregatind cu aceasta ocazie o serie de manifestari interesante. In prima zi a evenimentului, vineri 26 mai de la ora 20 va avea loc un concert cu grupul coral al Colegiului de Arte…

- Un concert caritabil, cu denumirea „Copiii canta pentru copii – punte muzicala intre cultura romano-suedeza”, va avea loc vineri, 5 mai, incepand cu ora 18.00, in Sala de Concerte Rotary a Colegiului de Arte Baia Mare. Concertul va reprezenta rezultatul unui masterclass, “Jazz și folclor, diversitate…

- Concurenții care au caștigat ediția cu numarul cinci a emisiunii Te cunosc de undeva! sunt primii din istoria emisiunii care reușesc sa obțina un astfel de punctaj. Atat jurații, care le-au acordat punctaj maxim, cat și ceilalți concurenți au fost incantați de prestația lor așa ca le-au acordat in unanimitate…

- In perioada 30 martie – 2 aprilie Teatrul Municipal Baia Mare va gazdui o noua ediție a festivalului contemporan pentru tineret Acting. In acest an sunt inscrise 13 trupe de liceeni, 8 din țara (București, Brașov, Cluj (2), Satu Mare, Arad, Bistrița, Huedin) și 5 din Maramureș (1 din Sighet plus 4 trupe…

- Bogdan Dragoi a fost gasit de ASF concertand impreuna cu SAI Muntenia Invest SA impotriva acționarilor Bursei de Valori București SA. Amenda de 10.000 de lei pentru votantul mutarii de milioane de euro a sediului Bursei in cladirea cu investitori secreți – America House Autoritatea de Supraveghere…