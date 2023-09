Stiri pe aceeasi tema

- Artiști romani din toate colțurile lumii ajung anul acesta prin Festivalul Internațional PROPATRIA in comunitați din diaspora din Italia, Germania, Israel, Franța, Republica Moldova, festivalul incheindu-se in Romania. Editia a 13-a a festivalului internațional PROPATRIA revine intre 01 si 30 Octombrie…

- O treime dintre europeni se confrunta cu dificultați financiare, avind probleme in a-și plati cheltuielile de trai. Acest lucru rezulta dintr-un sondaj realizat de compania Ipsos. "Partea europeana a sondajului, realizata cu participarea a 10 mii de persoane din zece țari (Germania, Franța, Grecia,…

- „Schimb de opinii cu presedintele Poloniei, Andrzej Duda, la Bucuresti, in marja Summitului Initiativei celor Trei Mari. In calitate de parteneri strategici apropiati pe Flancul de Est, am discutat despre interesele comune de securitate si despre modalitatile de a ne spori cooperarea bilaterala prin…

- Mai precis, in aceasta situatie alarmanta se declara 49% dintre greci, 22% dintre francezi sau 18% dintre germani, potrivit studiului realizat de institutul Ipsos, la initiativa asociatiei Secours Populaire, pe un esantion de 10.000 de persoane adulte, in zece tari: Franta, Germania, Grecia, Italia,…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a fost invinsa miercuri, la Tel Aviv, de reprezentativa Portugaliei, scor 3-0, in primul meci din grupa D a Campionatului European.Scorul pe seturi a fost 25-19, 25-18, 25-23. Tot miercuri s-a mai jucat in grupa D partida dintre Turcia – Franta, scor…

- Și in acest an, autoritațile din țara noastra vor marca Ziua Independenței Republicii Moldova, cu multe evenimente festive. In acest an, Ziua Independenței, 27 august, va fi o zi de duminica. Astfel, cu ocazia implinirii a 32 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova, in Capitala vor…

- Romania s-a clasat pe locul 14 in Uniunea Europeana (UE) in ceea ce priveste inmatricularile de autoturisme noi, in primul semestru din 2023, cu un volum de 73.645 de unitati, in crestere cu 25,4% fata de perioada similara a anului anterior, arata statistica Asociatiei Constructorilor de Automobile…

- EURO 2023 U21. Elveția – Franța 1-4, Italia – Norvegia 0-1. Cele doua partide au contat pentru ultima etapa a grupelor Campionatului European U21 organizat de Romania și Georgia. Cele doua meciuri au incheiat faza grupelor de la EURO U21. In celelalte meciuri de astazi, Anglia a invins Germania cu scorul…