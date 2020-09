Cinema-ul risca sa devina ''marginalizat si devalorizat'' in timpul pandemiei de coronavirus, a atras atentia regizorul american Martin Scorsese in timpul unei prezentari virtuale in cadrul Festivalului International de Film de la Toronto, relateaza joi AFP.



''Sunt foarte emotionat ca festivaluri de film continua sa aiba loc - ca improvizeaza, se adapteaza, fac totul ca sa functioneze, intr-un fel sau altul'', a spus cineastul castigator al premiului Oscar pentru ''Goodfellas''. ''Pentru ca in presa si in cultura populara devine…