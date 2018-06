Stiri pe aceeasi tema

- Republica Moldova, alaturi de țarile vecine — Romania și Ucraina sunt incluse in top 10 țari cu cea mai rapida scadere a populației, potrivit quartz. In topul țarilor care dispar se regasește: Bulgaria, Letonia, Croația, Lituania, Serbia, Polonia și Ungaria.

- Asociatia Europeana de Biliard si Snooker și Innovation Travel & Events vor organiza, la Complexul Hotelier Mirage din Snagov, un triplu Campionat European de Snooker. Evenimentul va avea loc intre 18 si 29 iunie 2018. Cele trei Campionate vor fi: 6 Reds Snooker (18-22 iunie), respectiv Echipe (Ladies,…

- Inotatoarele CS Dacia Mioveni au bifat noi premiere pentru club la „Vienna International Swim Meet HEAD SWIMMING“, cea mai tare competitie din cariera sportiva a fetelor din Mioveni, un concurs international cu peste 1000 de participanti din Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Italia, Franta, Serbia,…

- El a declarat în Parlamentul de la Budapesta ca vrea un fel de Schengen care sa grupeze natiunile din asa-numitul bazin carpatic, într-un nucleu asemanator cu cel vestic care grupeaza Franta, Germania, tarile Benelux si cele scandinave. Viktor Orban NU a nominalizat statele respective,…

- De la 1 ianuarie 2010 pana la 1 ianuarie 2018, salariul minim a urcat cu peste 200%, Romania fiind din acest punct de vedere pe primul loc la nivel european, potrivit digi24.ro. In bani, asta inseamna o crestere de putin peste 1200 lei, adica echivalentul a 260 euro. Desi la mare distanta…

- Facultatea de Mecanica Timisoara este, in acest an, gazda Conferintei Internationale de Lucrari Științifice „Zilele Tehnice Studentesti®” (ZTS®), organizata de Liga Studentilor. Evenimentul a ajuns la cea de-a 21-a editie. In cadrul conferintei are loc, de la prima editie, o sesiune…

- Grupul rus Volga-Dnepr a anuntat ca opreste la sfarsitul anului furnizarea de avioane de tip Antonov 124 (An-124) armatelor NATO, o lovitura dura aplicata Aliantei Nord-Atlantice si Frantei, foarte dependente de aceste aeronave, relateaza AFP. ”Ne retragem progresiv de pe piata transportului militar…

- Organizatorii Eurovision au anunțat pe ce poziție intra in concus The Humans, in a doua semifinala Eurovision 2018. Trupa care va reprezenta Romania la Eurovision 2018, va avea cel de-al doilea show in semifinala cu numarul doi a competitiei cantecului european, informeaza site-ul organizatorilor. Pe…