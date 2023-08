Stiri pe aceeasi tema

- A treia editie a festivalului 'The Jazz Cave' se desfasoara in perioada 16-18 august, in Pestera Ialomitei, la eveniment fiind invitate formatii apreciate din Romania si strainatate."The Jazz Cave Festival, un eveniment care si-a propus sa restaureze legatura organica dintre om, sunet si elementele…

- Ca un preludiu al editiei din acest an al “Street Music Festival” Satu Mare, in centrul orasului a reaparut pianul roz. Editia din acest an va avea loc in perioada 7-9 iulie, si va reuni peste 18 artisti din 8 tari. “In perioada 7-9 iulie reumplem strazile din oraș cu muzica, arta și distracție! “Back…

- In perioada 21 iunie – 18 iulie, Auchan Romania organizeaza cea de-a XIV-a ediție a Targului de bere, unul dintre evenimentele deja emblematice ale companiei și cel mai mare targ de bere din comerțul local.Astfel, in aceasta perioada, in toate hipermarketurile Auchan și in magazinul online auchan.ro,…

- La final de iunie, harpista Adriana Cazacu, alaturi de flautistul Mihai Vaida vor susține concerte la București (28 iunie), Deva (29 iunie) și Ramnicu Valcea (30 iunie) intr-o noua ediție a Turneului Național O harpa de poveste, care poarta numele Dans și

- Nr. 176 din 29 mai 2023 BULETIN DE PRESA Activitatile din weekend ale politistilor bacauani Politistii bacauani au actionat, in perioada 26 28 mai a.c., pentru cresterea gradului de siguranta publica a cetatenilor si prevenirea faptelor antisociale. Politistii Inspectoratului de Politie Judetean Bacau…

- Vineri, 26 mai, la Universitatea din Pitești a avut loc deschiderea celei de a XV-a ediții a Conferinței Științifice Internaționale “Istoria Uniunii Europene, Cultura și Cetațeni”, organizata de instituția gazda in colaborare cu Consiliul Județean Argeș. Ediția de acest an este dedicata memoriei lui…

- Dezbateri inedite și intalniri cu scriitori de renume mondiali, in perioada 28 septembrie-1 octombrie Festivalul Internațional de Carte Transilvania (FICT) revine in Piața Unirii din Cluj-Napoca in perioada 28 septembrie – 1 octombrie 2023, avand ca mesaj principal „AI și cartea!”, pentru a descoperi…