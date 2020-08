Stiri pe aceeasi tema

- Cineastul american Abel Ferrara, cunoscut pentru filme ca „The Funeral”, „Mary” si „Pasolini”, va fi recompensat cu un trofeu onorific la Festivalul de Film de la Venetia de anul acesta.Ferrara va primi Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award, oferit, incepand cu anul 2006, personalitatilor…

- Patru comedii franceze sunt proiectate de joi pana duminica in aer liber la București, pe Calea Victoriei 192A (vizavi de Casa Vernescu). Este a treia serie de proiecții sub egida ”Cinema sub clar de luna”, dupa ce primele doua au fost complet sold out. Joi, 20 august, bucureștenii vad in premiera…

- Cineastul Cristi Puiu face parte din juriul international al editiei cu numarul 77 a prestigiosului Festival International de Film de la Venetia (2-12 septembrie 2020), potrivit organizatorilor evenimentului, informeaza un comunicat transmis duminica de catre casa de productie Mandragora. …

- Un documentar despre Regina Maria a fost prezentat in gradina parcului Villa Borghese din centrul Romei, iar actrita Roxana Lupu a incantat orașul in rolul Reginei Maria, relateaza Mediafax.Citește și: Festivalul de Film de la Veneția 2020: regizorul roman Cristi Puiu face parte din juriu…

- Actrita franceza Ludivine Sagnier, regizorii roman Cristi Puiu si german Christian Petzold, scriitorul italian Nicola Lagioia, regizoarea britanica Joanna Hogg si austriaca Veronika Franz, vor alcatui juriul celei de-a 77-a editii a Festivalului International de Film de la Venetia, prezidat de actrita…

