Juriul competitiei internationale, prezidat de actorul britanic Jeremy Irons, i-a avut in componenta pe actorii Berenice Bejo (''The Artist'') si Luca Marinelli (''Martin Eden''), precum si pe regizorii Kenneth Lonergan (''Manchester by the sea'') si Kleber Mendonca Filho (recompensat la Cannes in 2019 pentru pelicula ''Bacurau'').



Regizorul peliculei recompensate cu Ursul de Aur, Mohammad Rasoulof, premiat si la Cannes in 2017 pentru drama "Lerd", nu a putut fi prezent la ceremonie, deoarece in 2019 i s-a interzis parasirea teritoriului iranian timp de doi ani, transmite Agerpres.