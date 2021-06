Festivalul comunităţii LGBTI+ va avea loc anul acesta Cea de-a 17-a editie a Bucharest PRIDE, festival dedicat comunitatii LGBTI+ din Romania va avea loc anul acesta. Parada este programata in perioada 9 – 14 august. Bucharest PRIDE 2021 va marca 20 de ani de la abrogarea Articolului 200 din Codul Penal. „Romania a persecutat mai bine de 60 ani comunitatea LGBTI, pedepsind cu inchisoarea romanii care iubeau persoane de acelasi sex. Evenimentele din programul acestei editii vor face o retrospectiva a evolutiei drepturilor si comunitatilor LGBTI+ in Romania ultimilor 20 de ani, dar vor privi si catre solutiile pentru un viitor incluziv si sigur pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

