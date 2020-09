Festivalul Filmului Francez se va desfașura in Romania in perioada 23 septembrie – 4 octombrie. Cea de-a 24-a editie a evenimentului se desfasoara sub motto-ul „Le film francais au feminin”/„Filmul francez la feminin” și promite a fi un regal. Festivalul se numara printre evenimentele culturale care iși mențin in mod excepțional ediția din 2020. Și aduce 18 filme franceze inedite pe marile ecrane din 8 orașe din Romania (București, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Arad, Brasov, Braila, Suceava). De subliniat este faptul ca organizatorii pun accent pe siguranta tuturor spectatorilor si respectarea…