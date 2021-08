Dupa vacanța de vara din Formula 1 și inaintea cursei din Belgia, echipa franceza Alpine și Fernando Alonso au anunțat ca vor continua parteneriatul și in sezonul urmator. Alpine Renault a obținut prima sa victorie din Formula 1, sub noua denumire, in cursa desfașurata pe Hungaroring, chiar inaintea vacanței, prin pilotul francez Esteban Ocon. Tot atunci, Alonso a avut o evoluție remarcabila, in special in duelul cu Lewis...