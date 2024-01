Stiri pe aceeasi tema

- E scandal in zona Vamii Siret și in alte regiuni ale țarii, unde transportatorii și fermierii au paralizat traficul pe multiple direcții de deplasare. Circulația la Vama Siret este complet blocata, iar protestatarii au avut un conflict verbal cu ucrainienii care intenționau sa intre in Romania. Prefectul…

- Protestatarii merg, duminica, la Ministerul Finantelor, dupa ce sambata au discutat cu oficiali din Ministerul Agriculturii si Ministerul Transporturilor, iar cu conducerea ASF nu s-au ințeles. Fermierii și transportatorii au anunțat ca nu renunța la proteste, iar Centrul Infotrafic al Politiei Romane…

- Protestatarii au blocat sambata punctul de trecere de la vama Siret, parcand tractoarele astfel incat traficul rutier sa fie imposibil. Mai multe echipaje de Poliție au venit la fața locului. Peste 200 de vehicule participa la protestul de la Vama Siret. Citește și: Șoferița rasturnata in rapa cu mașina,…

- Agricultorii și transportatorii raman in strada și sambata, pentru a patra zi consecutiv, avand in vedere ca nu au fost mulțumiți de negocierile de la Guvern. Fermierii și transportatorii au facut inca o noapte alba pe Centura Capitalei. Intrarile din Capitala sunt in continuare supravegheate de autoritați,…

- 10.00 - Sunt noi ambuteiaje pe centura Capitalei, iar patrule de polițiști și jandarmi intervin la intrarile din București. Tir-uri și camioane formeaza cozi de zeci de kilometri.09.00 - O delegație a fermierilor se intalnește cu ministrul Agriculturii - Florin Barbu. Protestatarii spun ca pregatesc…

- Protestele fermierilor și transportatorilor continua sa paralizeze circulația in jurul Capitalei Romaniei, dupa ce premierul Marcel Ciolacu a promis ca revendicarile acestora vor fi discutate saptamana viitoare. Sute de transportatori și fermieri romani stagneaza intr-un protest concentrat pe costurile…

- Protestatarii vor sa ajunga in Piața Victoriei pentru a-și spune nemulțumirile fața de taxele prea mari de drum și scumpirea RCA. Fermierii și transportatorii protesteaza, astazi, in fața Guvernului, cu tractoare, camioane și dube. Printre motivele invocate se numara taxele prea mari de drum, carburanții…

