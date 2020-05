Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii si procesatori romani de lapte risca sa intre in faliment, din cauza crizei provocate de COVID-19. Oamenii spun ca nu-si primesc banii, astfel ca fermierii se gandesc sa arunce laptele si sa vanda vacile la abator.

- Comisia a publicat in 4 mai, cel mai recent pachet de masuri excepționale pentru a oferi mai mult sprijin sectoarelor agricole și alimentare care sunt cele mai afectate de criza provocata de coronavirus.04/05/2020 Masurile excepționale (anunțate la 22 aprilie) includ ajutoare pentru depozitarea privata…

- Aproximativ jumatate din populația planetei este consemnata acasa pentru a incetini raspandirea pandemiei de coronavirus. Totuși, unele categorii sociale nu iși pot permite luxul de a lucra de acasa. Acest lucru este cu atat mai valabil pentru lucratorii din industria alimentara, ale caror servicii…

- Producatorii de legume din județul Gorj au inceput sa livreze legume la domiciliu. Este cazul și unui mare producator din zona Mușetești, precum și a altor cultivatori de legume in solarii și care lucreaza cu supermarketurile din Targu Jiu sau vand in piețe. Fermierul care deține solariile din Mușetești…

- Radu Ionuț este unul dintre fermierii tineri ai județului Olt, membru și vicepreședinte al Cooperativei Agricole Legume Oltenești Vadastrița, cea mai mare cooperativa a acestui județ. Speram ca discuția purtata cu acesta pe tema cooperativei și a avantajelor pe care le ofera sa fie constructiva pentru…

- Fermierii care in aceste zile fac eforturi disperate sa-și salveze culturile deja inființate in spații protejate spun ca guvernul nu s-a gandit niciun moment la pierderile pe care și ei deja le inregistreaza. In plus, spun aceștia, necesarul de legume pentru consumul intern ar putea fi asigurat in solariile…

- Fermierii, confruntati cu o situatie deosebit de grea, pe de o parte din cauza vremii, pe de alta din cauza situatiei generate de riscul Covid-19, spun ca pentru ei Guvernul nu a gandit nicio masura de sprijin si ca sunt lasati in voia sortii.

- In judetul Maramures sunt peste 400 de fermieri autorizati care produc bunuri alimentare pe care le valorifica la piata. Unele dintre acestea ajung in bucatariile unor restaurante, pensiuni si cantine. Producatorii agricoli autorizati vor putea sa-si comercializeze bunurile agroalimentare si cele de…