- Targul este dedicat tuturor fermierilor, companiilor din industrie, producatorilor locali și consumatorilor și este organizat cu susținerea Primariei Slobozia. București, 3 iunie 2022: Asociația Producatorilor de Porumb din Romania (APPR) anunța prezența Prim-ministrului Romaniei, domnul Nicolae Ciuca,…

- Asociația Producatorilor de Porumb din Romania (APPR) anunța prezența prim-ministrului Nicolae Ciuca și a ministrului Agriculturii, Adrian Chesnoiu, la Targul Național «FarmConect Romania», ce se va desfașura, in perioada 9-11 iunie 2022, la Slobozia. Targul este dedicat tuturor fermierilor, companiilor…

- Fermierii si antreprenorii romani vor avea la dispozitie resurse financiare din Fondul de Modernizare pentru crearea de noi facilitati de producere a energiei regenerabile, ceea ce le va oferi posibilitatea sa devina independenti din punct de vedere energetic, a anuntat, miercuri, ministrul Agriculturii,…

- Analizele facute nu ne situeaza in zona de risc din punct de vedere alimentar, a spus joi Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, raspunzand unei intrebari referitoare la riscul unei crize alimentare in Romania. „Atunci cand Banca Mondiala sau foruruile internaționale evalueaza situația o fac la…

- Adrian Chesnoiu, ministrul agriculturii, a dat asigurari, vineri, la B1 TV , ca Romania ar putea face fața cu succes unei crize alimentare la nivel global, pentru ca pana și in anii grei țara noastra a avut o producție excedentara la cereale și nu numai. „In cazul unei crize alimentare la nivel global,…

- Fermierii care si-au incendiat miristile in mod intentionat isi vor pierde subventia pentru anul de cerere respectiv si vor fi sanctionati, a declarat, la finalul saptamanii trecute, Adrian Chesnoiu, ministrul Agriculturii, cu prilejul unei deplasari efectuata in judetul Bistrita-Nasaud. Citește și:…

- Asociația „Forța Fermierilor” solicita ca ministrul Agriculturii sa fie inclus in CSAT, deoarece conflictul din Ucraina ar putea produce o criza alimentara mondiala, informeaza Mediafax. „Securitatea alimentara a Romaniei este și va ramane esențiala in actualul context internațional”, spun fermierii,…

- In condițiile in care isteria uleiului a cuprins in ultimele zile Romania, și nu suntem singurii, autoritațile incearca sa linișteasca populația ca exista stocuri suficiente atat la retaileri, cat și la procesatori sau in piața, daca vorbim de materie prima. De acest lucru vorbește și Andrei Solomon,…