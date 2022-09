Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a semnalat marți, la o intalnire cu oficialii, potențialele riscuri suplimentare pentru recolta din 2023, in condițiile in care lucratorii agricoli vor fi și ei și ei recrutați in cadrul mobilizarii parțiale, transmite Reuters.”Aș dori sa ma adresez șefilor regionali și șefilor de intreprinderi…

- „Este vorba despre o retorica nucleara periculoasa”, a denuntat secretarul general al NATO in marja Adunarii Generale a ONU, la New York.„Acest lucru nu este nou, el l-a facut deja in mai multe randuri”, a denuntat ens Stoltenberg.„Noi vom ramane calmi si vom continua sa sustinem Ucraina”, a subliniat…

- Este vorba despre Anatoli Gherașcenko. Acesta se afla in cadrul intituției cand ar fi cazut de la etaj. Oficialul rus a ocupat funcția de rector al institutului in perioada 2007-2015.Incidentul vine dupa o serie de decese ale unor cetațeni ruși de rang inalt raportate ca fiind accidente. Cel mai recent…

- Mobilizarea parțiala anunțata de președintele rus Vladimir Putin inseamna ca vor fi convocați doar cei care au experiența militara, a explicat ministrul apararii de la Moscova, Serghei Șoigu, intr-o declarație difuzata dupa discursul liderului de la Kremlin, relateaza Sky News și The Guardian . Aproximativ…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a catalogat miercuri drept „dezgustator” comportamentul fostului cancelar german Gerhard Schroeder, care a afirmat ca Rusia vrea o „solutie negociata” a razboiului. Gerhard Schroeder, care este prieten cu presedintele Vladimir Putin, a declarat ca s-a intalnit…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sosit la Teheran pentru discutii cu liderii iranian si turc, prima vizita a liderului de la Kremlin in afara fostei Uniuni Sovietice de la invadarea Ucrainei de catre Moscova la 24 februarie, a anuntat marti dupa-amiaza agentia de presa Interfax, preluata de Reuters,…