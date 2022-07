Stiri pe aceeasi tema

- Dupa producțiile foarte bune la culturile de toamna, acum, fermierul Dimitrie Musca din Arad, unul dintre cei mai importanți agricultori dn vestul țarii, nu are așteptari prea mari legat de porumb, din cauza secetei. Porumbul este deja uscat, iar daca nu ploua in urmatoarea saptamana, va fi greu sa…

- Seceta a produs pagube importante in județul Vaslui și exista toate șansele ca 2022 sa fie unul dintre cei mai proști ani pentru fermierii din zona. De alfel, este și destul de greu sa faci agricultura aici, in condițiile in care județul are cel mai mic grad de favorabilitate pentru aceasta activitate,…

- Vara aceasta, prin portul Constanța trebuie exportate recoltele romanești, dar și cele din Ucraina. Fermierii se tem sa nu ramana cu cerealele pe camp. Au mai ramas doar cateva saptamani pana va incepe recoltatul cerealelor. Dar mulți fermieri se tem ca vor ramane cu marfa nevanduta, pe camp. Comercianții…

- Probleme mari pentru fermierii din Republica Moldova, care in pragul campaniei de recoltat la cereale paioase au ramas fara motorina. Situația era cunoscuta de cateva luni, insa acum s-a inrautațit. In dimineața zilei de 12 iunie, de exemplu, motorina nu mai puatea fi gasita la multe dintre stațiile…

- Scumpirile la ingrasaminte, la motorina si la gaz se vor reflecta si in pretul painii, spune Dimitrie Musca, directorul Combinatului agrozootehnic de la Curtici, in judetul Arad, cel mai mare din vestul tarii. Potrivit acestuia, desi productia de grau va fi una record anul acesta, pretul painii va creste…

- Fermierii romani se plang ca gasesc cu greu forța de munca. De exemplu, exista un job extrem de bine platit, cu sute de milioane de lei vechi pe luna, pentru care nu aplica nimeni. Forța de munca specializata in agricultura este tot mai greu de gasit in Romania, se plang marii fermieri și președinții…

- Efectele secetei pedologice severe ar putea sa se resimta in majoritatea judetelor din tara la culturile de primavara, a afirmat Claudiu Soare, director adjunct executiv al Uniunii de Ramura Nationala a Cooperativelor din Sectorul Vegetal (UNCSV), intr-o scrisoare deschisa adresata fermierilor.…