Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Conturi a Romaniei acuza ANAF, in raportul pe anul 2021, facut public recent, ca tergiverseaza recuperarea datoriei de 1,3 miliarde de lei pe care frații Micula o au catre statul roman, arata Bihoreanul.Potrivit sursei citate, inspectorii Curții de Conturi subliniaza, de asemenea,…

- Presedintele Ucrainei urmeaza sa vina miercuri in capitala Poloniei pentru a-si exprima recunostinta pentru solidaritatea tarii vecine in timpul razboiului cu Rusia, dar producatorii polonezi de cereale avertizeaza ca ar putea iesi in strada pentru a “strica” acest eveniment. “Varsovia ar trebui sa…

- O tanara din Romania a fost inclusa in topul Forbes al celor mai bogati oameni sub 30 de ani din Europa.Ruxandra Pui este co-fondatoarea Digitail, start-up-ul care ii ajuta pe proprietarii de animale de companie si pe medicii veterinari sa gestioneze si sa monitorizeze mai usor programarile.Digitail…

- Dan Suciu, purtatorul de cuvant al BNR, a analizat modul in care au fost afectate finanțele romanilor in ultimul an, grevat de schimbarile majore pe care in special razboiul de la granița le-a provocat in piața.Purtatorul de cuvant al BNR a spus, intr-un interviu pentru Antena3 CNN, la ce…

- Specialistii in securitate cibernetica avertizeaza asupra pericolului pe care-l reprezinta postarile de pe retelele de socializare care promoveaza false oportunitati de investitie sau castig rapid.”Atentie la postarile de pe retelele de social media care promoveaza false oportunitati de investitie…

- Un cunoscut oraș - stațiune din Transilvania a primit finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliența pentru dezvoltarea unei infrastructuri bazate pe sisteme inteligente de management.Va avea o harta digitala și supraveghere cu ajutorul camerelor inteligente și a unei drone, scrie…

- Anumite cladiri din Romania sunt marcate cu un triunghi albastru incadrat intr-un patrat portocaliu. Acest indicator semnaleaza ca acolo se afla un adapost antiaerian, unde oamenii se pot refugia in caz de razboi.Semnul distinctiv a inceput sa apara pe cladiri in 2015. Potrivit legii, acest…

- Una dintre cele mai performante administrații rurale din Romania a anunțat inaugurarea unei gradinițe unice in țara.Spațiul in care copiii invața este interactiv, iar tehnologia este folosita cu moderație.Gradinița este construita in zona de dezvoltare economica a comunei Ciugud, din…