Fermierii din Republica Moldova au rămas fără motorină, în pragul campaniei de recoltare Probleme mari pentru fermierii din Republica Moldova, care in pragul campaniei de recoltat la cereale paioase au ramas fara motorina. Situația era cunoscuta de cateva luni, insa acum s-a inrautațit. In dimineața zilei de 12 iunie, de exemplu, motorina nu mai puatea fi gasita la multe dintre stațiile de alimentare din țara. Fermierii au nevoie de cantitați destul de mari, insa o buna parte din stațiile de alimentare nu le ofera, argumentandu-și refuzul prin lipsa motorinei, arata Agrobines.md. Motorina angro nu mai poate fi cumparata, iar stațiile de alimentare cu combustibili vand motorina doar… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

