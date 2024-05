Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a impus rapid vineri, in fața Azerbaidjanului, in primul meci al turneului CEV Volleyball European Golden League – 2024, desfașurat pe Alba Blaj Arena. Extrem de montate și de motivate, ”tricolorele” au incheiat conturile in doar o ora și 9 minute. Totul a mers in echipa Romaniei, oaspetele…

Nationala feminina de volei a Romaniei a invins echipa Azerbaidjanului cu scorul de 3-0 (25-19, 25-15, 25-10), vineri, la Blaj, in Golden League. Fetele noastre au avut nevoie de doar 69 de minute pentru a obtine victoria in meciul cu Azerbaidjan. Pentru tricolore este al doilea succes in competitie,…

- Președintele rus Vladimir Putin este „cu ochii” pe insula Gotland din Marea Baltica, a avertizat, miercuri, 22 mai, generalul Per Micael Byden, 59 de ani, șeful Statului Major suedez, scrie Der Spiegel. Reacția vine dupa ce Moscova a anunțat un plan de extindere a granițelor apelor teritoriale rusești…

- Eveniment de marca in „Alba Blaj” Arena: Romania, meciuri in Golden League 2024, cu Azerbaidjan și Suedia, la volei feminin Eveniment de marca in „Alba Blaj” Arena: Romania, meciuri in Golden League 2024, cu Azerbaidjan și Suedia, la volei feminin, vineri și duminica Sala Polivalenta „Alba Blaj” Arena…

- Premierul suedez Ulf Kristersson s-a declarat luni deschis desfasurarii de arme nucleare in Suedia pe timp de razboi, intr-un moment in care criticii pledeaza pentru interzicerea lor pe teritoriul unui nou membru al NATO, informeaza AFP. Parlamentul suedez se va pronunta in iunie asupra Acordului bilateral…

- Suedia se confrunta cu o criza financiara severa, cu un numar de falimente care a crescut cu 62% in februarie, marcand cea mai proasta luna de la criza financiara de la inceputul anilor 1990. Aceasta reprezinta, de asemenea, cel mai mare numar de falimente pentru luna februarie din ultimii 20 de ani,…

- Suedia va deveni stat membru al NATO, dupa votul acordat de vecinii noștri din Ungaria. Actualul context geopolitic a dus la o mai stransa colaborare și a unei abordari pragmatice și strategice, in ceea ce privește apararea și securitatea. Astfel, Alianța Nord-Atlantica, prin aderarea Suediei, ajunge…

Parlamentul Ungariei, dominat de partidul premierului Viktor Orban, a ratificat luni protocolul de aderare a Suediei la NATO, care se extinde astfel la 32 de...