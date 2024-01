Fermierii care protesteaza in strada au inceput negocierile cu ministrul Agriculturii!

Stiri pe aceeasi tema

- Transportatorii și fermierii au intrat in a noua zi consecutiva de protest, traficul fiind in continuare ingreunat la Vama Siret și in localitatea ilfoveana Afumați. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, i-a invitat astazi, 18 ianuarie, la discutii pe toți fermierii care protesteaza la Afumati, pentru…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, i-a invitat joi la discutii pe fermierii care protesteaza la Afumati si se considera nereprezentati de asociatiile care au fost la intalnirile organizate in aceasta saptamana. Discutiile vor fi publice si sunt programate sa inceapa la ora 9:00. Intr-o postare pe…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat ca fermierii care protesteaza in strada nu sunt fermieri, „sunt instigatori și protestatari”. „Nu sunt fermieri ai Romaniei, sunt protestatari. Nu sunt fermieri. Vreau sa fac un apel asupra ministerului pentru ca in anul 2024 agricultura din Romania sa…

Ministrul Agriculturii: Nu am primit nicio solicitare de discuții de la fermierii care protesteaza Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a declarat vineri ca nu a primit nicio solicitare de discuții de…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus la Antena 3 CNN ca usa Ministerului Agriculturii este deschisa și așteapta protestatarii la discutii. ”Asociatiile mi-au solicitat sa aiba discutii cu membrii sa-si stranga toate revendicarile pana vineri. Luni s-a stabilit cu dansii, au si confirmat, inclusiv…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, i-a invitat pe fermieri, procesatori și retaileri la discuții pentru a gasi soluții și așteapta lista de revendicari a protestatarilor pana vineri. Potrivit unui comunicat de presa transmis miercuri de Ministerul Agriculturii, ministrul Florin Barbu i-a…