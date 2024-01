Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul fermierilor din Alianta pentru Agricultura si Cooperare (AAC) Marius Micu a anuntat ca probabil ca va fi decisa suspendarea oricarei initiative de proteste, deoarece a fost gasit un acord privind solicitarile fermierilor. Ministrul Agriculturii Florin Barbu a spus ca „asteapta ca toti…

- "Eu rog pe toți fermierii sa mearga acasa, pentru ca (pentru - n.r.) toate revendicarile solicitate Guvernului și Ministerului Agriculturii banii au fost și sunt prinși in bugetul Ministerului Agriculturii. Pentru ca e pentru prima oara in ultimii 30 de ani cand Ministerul Agriculturii are 2% din PIB-ul…

- Unul dintre liderii fermierilor, Danut Andrus, a afirmat. sambata, dupa intalnirea avuta cu ministrul Agriculturii Florin Barbu, ca mai multe solicitari au fost acceptate, printre care si amanarea ratelor, explicand ca este vorba despre o Ordonanta de Urgenta care se afla la avizare si despre care a…

- Protestul transportatorilor și al fermierilor din aceste zile a scos in evidența, cel puțin in prima faza, ruptura care exista in randul agricultorilor, dar și reticența autoritaților de a discuta cu niște oameni care nu fac parte din forme asociative. Fermierii neafiliați arata, insa, cu degetul catre…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a spus la Antena 3 CNN ca usa Ministerului Agriculturii este deschisa și așteapta protestatarii la discutii. ”Asociatiile mi-au solicitat sa aiba discutii cu membrii sa-si stranga toate revendicarile pana vineri. Luni s-a stabilit cu dansii, au si confirmat, inclusiv…

- UPDATE ORA 14:00 - Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca va primi la negocieri o delegație a protestatarilor la ora 15:00.UPDATE ORA 13:00 - Zeci de fermieri protesteaza cu utilaje in zona de frontiera de la NadlacMai multi fermieri protesteaza, vineri, cu aproximativ 50 de utilaje agricole pe drumurile…

- Problema cea mai mare a fermierilor nu este pe partea de valorificare, ci pe partea de costuri si de taxe, la fel ca si cea a soferilor si transportatorilor."Gradul de indatorare a sectorului este destul de mare. Noi in prima faza vom negocia, pentru a dezvolta sectorul impreuna cu partea politica,…

- E oficial. Premierul Marcel Ciolacu va merge și la Kiev. Ce face acolo? Marcel Ciolacu a declarat, marti seara, la Romania TV, ca a revenit din Israel si se pregateste pentru o sedinta de Guvern comuna la Kiev. ”In aceste zile va avea loc sedinta, unde voi avea intalnire si cu presedintele Parlamentului…