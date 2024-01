Fermier: „Nu merită să mai cultivi porumb, de când cu războiul din Ucraina” Crescatorii de animale recunosc ca prețul actual al cerealelor ii ajuta, pentru ca de cand cu razboiul din Ucraina, graul, dar și porumbul s-au ieftinit semnificativ. Pentru fermierii din sectorul vegetal, insa, este o adevarata lovitura, deoarece nu-și mai pot acoperi costurile, iar la prețurile actuale pur și simplu nu mai merita sa faca producție. Mulți oieri au terenuri pe care iși cultiva singuri grau și porumb, dar la cat de mari sunt costurile, acum, sunt destui cei care nici nu-și mai pun problema sa semene ceva, mai ales ca exista din abundența oferta in piața pe relația Ucraina. In aceasta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

